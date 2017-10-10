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Названы самые популярные профессии в российских колледжахСегодня в 18:50

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Некоторые дают фору вузовским.

Повар, кондитер, автомеханик и строитель являются самыми популярными профессиями в российских колледжах. Конкурс на них даже выше, чем на некоторые специальности в вузах. Об этом 10 октября 2017 года сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"В этом году мы отмечали, что конкурс по некоторым профессиям в СПО был существенно выше, чем конкурс на вузовские специальности. Конкурс на профессию повар в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место", - цитирует Голодец ТАСС.

Вице-премьер добавила, что всего в системе среднего профессионального образования в стране обучаются 2,85 миллиона человек. Половина из них получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills. Ожидается, что мировые стандарты в ближайшем будущем поддержат остальные лицеи и колледжи, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 14 по 19 октября в Абу-Даби пройдет мировой чемпионат WordSkills, в котором примут участие 58 ребят из России. Общее же число участников составит 1300 человек из 77 государств, входящих в мировое движение.

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