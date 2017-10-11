И заработали 820 миллионов.

С весны 2016 по зиму 2017 года хакеры через SMS украли у россиян свыше 820 миллионов рублей. Кибер-мошенники освоили автоматические методы кражи денег с android-устройств, сообщают "Ведомости" со ссылкой на статистику компании Group-IB.

По данным издания, на хищениях через SMS в России специализируется 10 преступных групп, которым в среднем удается около 300 краж в день. Каждая из "вылазок" в чужой телефон приносит преступникам около 11 000 рублей.

Год назад "улов" злоумышленников, когда они атаковали в основном через SMS-банкинг, был скромнее - 4 000 рублей. Сейчас кибермошенники переключились на получение данных банковских карт, передает "Уралинформбюро".

Основным каналом распространения вредоносного кода по-прежнему остается служба коротких сообщений. Чтобы заполучить номера телефонов, злоумышленники сканируют доски объявлений и присылают сообщения с вредоносными ссылками якобы как отклик на оставленное объявление.

Кроме того, вредоносные программы под android способны сами рассылать такие сообщения по спискам контактов, проверять состояние банковского счета и автоматически переводить деньги, подтверждая их перехваченными SMS-кодами.