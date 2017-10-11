Из закрытых и моногородов.

Почти каждый третий житель Свердловской области готов на переезд ради новой работы. Решающими факторами чаще всего являются зарплата, предоставление жилья и интересный для соискателя работодатель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter.

В основном отправиться на поиски лучшей доли готовы жители закрытых или моногородов. Так, в Новоуральске 40% ищущих работу не прочь поменять место жительства, в Асбесте- 38%, в Краснотурьинске и Качканаре - по 36%.

В Серове, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском не возражают против переезда 30% соискателей. А вот в Екатеринбурге и его окрестностях - лишь 27%. Это говорит о том, что в мегаполисе и городах-сателлитах большая часть населения довольна условиями работы.

При этом свердловчане сходятся в выборе места для переезда. На первых позициях значатся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Выборка делалась на основе общего числа резюме с отметкой, что соискатель не против переезда в другой город.