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Неведомая тварь вылезла из унитаза жителя ЕкатеринбургаСегодня в 11:41

"Похожа на куницу".

Жителей Екатеринбурга напугал непонятный зверь, который неожиданно появился из канализации в одной из квартир многоэтажки на Вторчермете. Неопознанное животное обнаружили жильцы квартиры в доме №50 по улице Агрономической, передает "Уралинформбюро".


Фото: Алексей Юринов, vk.com


Фото: Алексей Юринов, vk.com

О странной и пугающей находке в туалете рассказал на своей странице во "ВКонтакте" очевидец Алексей Юринов.

"До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу. Похожа на куницу. Испугались очень сильно а потом побежали за фотоаппаратом", - написал горожанин (орфография и пунктуация автора - прим.ред).

О происшествии екатеринбуржец сообщил в одном из пабликов соцсети. Пользователи стали строить версии, кто-то в неведомой твари распознал куницу, а кто-то увидел крысу. Где сейчас находится странное животное – неизвестно.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
мода сейчас пошла на то, что хорьков держать вместо кошек, плохая мода Сегодня в 12:28

Несчастный испуганный хорёк, которым поигрались хозяева, а потом смыли в унитаз. Но он выжил и по трубам пролез в другую квартиру, а там его..лентяйкой тыкать... Ну что за люди??? Вместо того, чтобы униженного и измученного зверька обогреть и накормить. а потом пристроить в какой-нить зоопарк или в зооуголок, если самим не надо, создали дикую панику в СМИ. а зверька дальше погнали.

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И чо? Сегодня в 12:55

Молодцы, что написали об этом. Я живу недалеко от Вторчика, хоть знать буду, что вечером на толчок лучше садиться с оглядкой.

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