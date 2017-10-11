"Похожа на куницу".

Жителей Екатеринбурга напугал непонятный зверь, который неожиданно появился из канализации в одной из квартир многоэтажки на Вторчермете. Неопознанное животное обнаружили жильцы квартиры в доме №50 по улице Агрономической, передает "Уралинформбюро".



Фото: Алексей Юринов, vk.com



Фото: Алексей Юринов, vk.com

О странной и пугающей находке в туалете рассказал на своей странице во "ВКонтакте" очевидец Алексей Юринов.

"До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу. Похожа на куницу. Испугались очень сильно а потом побежали за фотоаппаратом", - написал горожанин (орфография и пунктуация автора - прим.ред).

О происшествии екатеринбуржец сообщил в одном из пабликов соцсети. Пользователи стали строить версии, кто-то в неведомой твари распознал куницу, а кто-то увидел крысу. Где сейчас находится странное животное – неизвестно.