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Перекресток М-5 с ЕКАД вышел на стресс-тестСегодня в 13:05

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Пробок нет.

На пересечении Челябинского тракта (федеральная трасса М-5) с ЕКАД изменилась схема организации движения - на этом участке 10 октября отключили светофор. В "тестовом" режиме бывший Т-образный перекресток отработает до 30 октября. За это время специалисты ФКУ "Уралуправтодор" оценят все плюсы и минусы нововведения.

Как сообщает корреспондент"Уралинформбюро", плюсы уже заметны: в утренний "час пик" 11 октября заторов на этом участке не зафиксировано. Ранее глава "Уралуправтодор" Алексей Борисов высоко оценивал пропускные возможности новой развязки с полукольцами для разворота. Его прогнозы начинают сбываться.

"По новой схеме при движении с ЕКАДа в сторону Челябинска необходимо выехать по односторонней полосе по направлению к улице Димитрова и развернуться налево в нужном направлении в районе Нижнеисетского кладбища. При движении со стороны Челябинска на ЕКАД также будет организовано одностороннее движение. А при выезде из Екатеринбурга с улицы Димитрова и при необходимости попасть на ЕКАД, необходимо проехать 2 километра от города, сделать левый поворот на полукольце и вернуться до подъезда к кольцевой автодороге", - напоминают нюансы новой схемы движения в "Уралуправтодоре".

Ранее по теме:
Развязка свердловского бездорожья

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