Ради "подпитки" нового микрорайона.

В Тюмени в предстоящие сутки пройдет подключение нового жилого микрорайона "Москва" к городской системе водоснабжения. В связи с проведением работ без воды останутся порядка 30 домов, в других возможны незначительные перебои. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "Тюмень Водоканал".

"Для производства работ по врезке водопроводного узла мы вынуждены временно осушить один из магистральных водоводов, естественно, это не может не оказать влияние на работу городской системы водоснабжения, - уточнил директор по производству Виталий Гурский.

С 10.00 12 октября до 10.00 13 октября будет отсутствовать водоснабжение в ЖК "Плеханово" и ЖК "Москва" (в домах, которые были подключены ранее), а также в Плеханово, Учхозе, дачных сообществах в районе поселка Метелево. Перебои в водоснабжении будут отмечаться от объездной дороги (Закалужчская-Федюнинского) до Транссибирской магистрали (вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ) между Московским трактом и улицей Монтажников, а также в границах улиц Интернациональная – Новосибирская - Московский тракт.