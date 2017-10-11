И иконы.

В Сугомакской пещере, расположенной недалеко от Кыштыма, местные жители нашли иконы и прочие церковные атрибуты. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сотрудники отряда обнаружили в пещере кресты и иконы. Всего было вынесено более 10 предметов. Их передадут в церковь по просьбе администрации.

Стоит отметить, что церковные служители не связывают находку с оккультизмом.