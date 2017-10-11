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Новый рекорд: россияне набрали ипотечных займов на 190 миллиардовСегодня в 13:42

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В сентябре.

Объем ипотечных кредитов, выданных в сентябре в России, обновил годовой максимум. В прошлом месяце он, по предварительным данным аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), составил 180-190 миллиардов рублей.

Больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года, а в 2017-м самый высокий показатель был в августе - 174 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".

За 9 месяцев текущего года, по оценкам АИЖК, было выдано порядка 700 тысяч кредитов почти на 1,3 триллиона рублей.

Средний размер займа вырос с 1,7 миллиона (в 2016-м) до 1,83 миллиона. "В условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет гражданам приобретать жилье большей площади", - поясняют в Агентстве.

При этом, как отмечают аналитики, доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 сентября 2017 года снизилась до 2,44% (годом ранее – 3,02%).

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