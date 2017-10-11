Создадут профессиональный кодекс.

Екатеринбургские рекламщики инициировали создание профессионального кодекса этики. Агентство "Восход" обратилось с данным предложением в "Ассоциацию коммуникационных агентств России", куда входят 200 участников рынка. Об этом "Уралинформбюро" сообщила директор агентства Ирина Лбова.

По инициативе уральских специалистов в крупнейшем отраслевом объединении уже создана рабочая группа по вопросам этики и идет работа по созданию кодекса. Документ будет регламентировать как отношения рекламодателя с аудиторией, так и отношения внутри рынка: плагиат, кадровую политику, коммерческие вопросы.

Неэтичное содержание рекламных сообщений регулярно вызывает возмущение уральцев. Так, только за 9 месяцев 2017 года жители Свердловской области пожаловались на "оскорбительную" рекламу 451 раз. По этим обращением возбуждено 87 уголовных дел, рассказал, замруководителя УФАС по Свердловской области Сергей Волков. По собственной инициативе УФАС возбуждено лишь шесть дел.

На данный момент деятельность профессионалов в этой сфере регулируется гражданским кодексом и законом "О рекламе". В России уже существуют профессиональные этические кодексы журналистов, юристов, библиотекарей.