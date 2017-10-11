В Кировском магазине уволили продавщицу за квас для геяСегодня в 14:29
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Инцидент обсуждают в соцсетях.
В Кирове из магазина крестьянских продуктов Германа Стерлигова уволили продавщицу, которая угостила квасом представителя нетрадиционной ориентации. Об этом сообщается в официальной группе магазина в соцсети "ВКонтакте".
В посте также размещено предупреждение, что всех продавцов, которые вздумают последовать примеру уволенной коллеги, ждет та же участь – будут "вышвыривать на дорогу пинком под зад", передает "Уралинформбюро".
Это далеко не первый пост, демонстрирующий нетерпимое отношение основателя магазинов Германа Стерлигова к гомосексуалистам. Так, в сообщении об открытии новой торговой точки в культурной столице России говорится о том, что геям туда вход запрещен.
Стоит напомнить, что ранее скандальная вывеска на пермском магазине Германа Стерлигова "Хлеб и соль" возмутила жителей столицы Прикамья. Текст вывески в грубой форме запрещает вход в магазин лицам нетрадиционной ориентации. Пермяки даже обратились с жалобой по этому поводу в региональное УФАС .
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