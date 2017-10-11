До 2 500 рублей.

Максимальный штраф для водителей, не уступившим дорогу пешеходам и велосипедистам, составит 2 500 рублей. Соответствующий закон в окончательном варианте 11 октября приняла Госдума РФ.

Изменения в административный кодекс были внесены на рассмотрение из-за роста количества подобных правонарушений. Так, за 2015 год возбуждено более 1,66 миллиона соответствующих административных дел. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее.