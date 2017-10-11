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Легендарный защитник "Торпедо" умер в ШвецииСегодня в 15:14

  • Текст

На 60-м году жизни.

Известный защитник московского "Торпедо" и сборной СССР по футболу Сергей Пригода скончался в возрасте 59 лет. Тело спортсмена обнаружили в его квартире в шведском городе Векше.

Стоит напомнить, что Пригода – воспитанник футбольной школы "Торпедо". В 1970-80 годах он был одним из самых известных и популярных торпедовцев. В 1985 году спортсмен получил приз "За самый красивый гол сезона, забитый на московских стадионах". Кроме того, он пять раз попадал в список 33 лучших футболистов сезона в СССР.

В последние годы Пригода постоянно проживал в небольшом университетском городке Векше, где тренировал различные клубы из низших лиг.

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