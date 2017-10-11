×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Победа" заплатит штраф за голодных пассажиров в КольцовоСегодня в 15:51

  • Текст

Постановил Арбитражный суд Москвы.

Авиакомпания "Победа" заплатит штраф 25 тысяч рублей за нарушения прав пассажиров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по задержке и отмене рейсов авиакомпании 18 января 2017 года. Установлено, что из аэропорта Кольцово в этот день с задержкой почти на 15 часов вылетел рейс в Москву, на 14 часов - в Новосибирск, на 8 часов – в Санкт-Петербург. Еще один рейс до Москвы после 4-часовой задержки был отменен.

При этом пассажиров не разместили в гостинице, не всех обеспечили прохладительными напитками и горячим питание. Телефон представителей авиакомпании в Екатеринбурге не отвечал.

По результатам проверки надзорное ведомства возбудило дело об административно правонарушении, по результатам которого свердловский Роспотребнадзор вынес постановление о назначении штрафа. Арбитражный суд Москвы, куда "Победа" обратилась за обжалованием, оставил решение без изменения.

Ранее по теме:
"Победа" заплатит за протомившихся в Кольцово пассажиров

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×