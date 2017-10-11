Постановил Арбитражный суд Москвы.

Авиакомпания "Победа" заплатит штраф 25 тысяч рублей за нарушения прав пассажиров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по задержке и отмене рейсов авиакомпании 18 января 2017 года. Установлено, что из аэропорта Кольцово в этот день с задержкой почти на 15 часов вылетел рейс в Москву, на 14 часов - в Новосибирск, на 8 часов – в Санкт-Петербург. Еще один рейс до Москвы после 4-часовой задержки был отменен.

При этом пассажиров не разместили в гостинице, не всех обеспечили прохладительными напитками и горячим питание. Телефон представителей авиакомпании в Екатеринбурге не отвечал.

По результатам проверки надзорное ведомства возбудило дело об административно правонарушении, по результатам которого свердловский Роспотребнадзор вынес постановление о назначении штрафа. Арбитражный суд Москвы, куда "Победа" обратилась за обжалованием, оставил решение без изменения.

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