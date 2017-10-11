На "Первом канале".

Зрителям Первого канала предложено самим составить список исполнителей, которых они хотели бы видеть в новогоднюю ночь.

"Теперь выбираешь и ты! Первый канал и Одноклассники представляют народное голосование за исполнителей, которые станут участниками "Новогодней ночи на Первом", - гласит сообщение в группе телеканала в соцсети "Одноклассники".

С помощью приложения "Твои звезды на Первом" каждый может выбрать до трех любимых исполнителей или предложить нового. Итоги подведут 31 октября, передает "Уралинформбюро".

На сегодня ТОП-60 возглавляют "Ленинград" с песней "В Питере пить", Alekseev с композицией "Океанами стали" и Григорий Лепс с "Самым лучшим днем".

Также в чарт вошли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Баста, "Время и стекло", "Грибы" и Ольга Бузова.