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Пермским водителям разрешат забирать авто с эвакуатора Сегодня в 16:26

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Пока он не начал движение.

Пермские водители смогут забирать автомобили до того, как эвакуатор увезет их на штрафстоянку. Соответствующие поправки в региональный законопроект приняли депутаты регионального Заксобрания.

Согласно документу, предполагается продлить период, во время которого можно забирать перемещенный на штрафстоянку автомобиль. Кроме того, предусматривается возможность избежать эвакуации транспортного средства в случае парковки в неположенном месте. Забрать машину с эвакуатора можно в том случае, если он еще не начал движение. Кроме того, водитель должен на месте устранить все причины, по которым его авто задержали.

Как уточнили "Ураинформбюро" в пресс-службе Заксобрания, документ будет рассмотрен на пленарном заседании регионального правительства, после чего, в случае его принятия, закон начнет работать.

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