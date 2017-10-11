До начала зимы.

До 1 декабря у нового пермского аэропорта появится имя. Название для воздушной гавани Прикамья выберут с помощью народного голосования. Такое поручение 11 октября дал глава Пермского края Максим Решетников на заседании правительства региона, передает "Уралинформбюро".

По поручению губернатора, в ближайшее время будет сформирована экспертная группа. "В нее войдут почетные граждане края, эксперты, те, кто занимается этими вопросами, чтобы обобщить всю информацию и предложить несколько вариантов. А мы оформим полученную информацию и предложим общественности", - уточнил Максим Решетников.

Как сообщили агентству в пресс-службе краевого правительства, глава региона намерен организовать сбор голосов в интернете, на портале "Управляем вместе".

Строительство нового аэровокзального комплекса "Большое Савино" в Перми стартовало в ноябре 2015 года. Новый терминал общей площадью около 30 тысяч квадратных метров войдет в десятку крупнейших воздушных ворот России. Он сможет обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год.

Появления нового терминала жители края ждут давно: действующий аэровокзал был построен в 60-х годах прошлого века и с нагрузкой уже не справляется.