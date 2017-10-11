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Производителя "Провансаля" в Екатеринбурге попросили не вонятьСегодня в 17:54

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Жители и Росприроднадзор.

Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) должен пересмотреть технологию работы. Предприятие не может выбрасывать вредные вещества в воздух до тех пор, пока не установит новые очистные сооружения, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.

В ноябре 2016 года после плановой проверки ведомство своим приказом приостановило действие разрешения на выброс предприятием загрязняющих веществ в атмосферу. Инспекцию провели из-за жалоб жителей соседних с комбинатом домов на едкий запах.

"Горожане жаловались на качество воздуха, что подтвердили санитарные службы. В ноябре 2016 года мы провели плановую проверку жиркомбината и выявили 7 технологических нарушений в работе. Самые серьезные из них – это едкие пары щелочи, которые от них попадали в воздух и не были зафиксированы в инвентаризации источников выбросов. А также превышение взвешенных веществ, которые летели от предприятия и выбросы которых в 9,3 раза превышали норму", - пояснил агентству советник начальника департамента Росприроднадзора по УрФО Вячеслав Анипченко.

Уральский Росприроднадзор выдал производителям майонеза и горчицы 5 предписаний, срок исполнения которых истекает в феврале 2018 года. Кроме того, комбинату выписали штраф в 80 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, организация пыталась оспорить их решения в Чкаловском суде Екатеринбурга и облсуде, но проиграла в обеих инстанциях. Впрочем, это не должно помешать производству знаменитого майонеза "Провансаль" и другой продукции.

"Сейчас жиркомбинат может продолжать работу, но с оговоркой, что он не имеет право выбрасывать в воздух загрязняющих веществ больше, чем занормировано в специальном разрешительном документе", - рассказал "Уралинформбюро" Анипченко.

По его словам, в следующем году ЕЖК ждет очередная плановая проверка, связанная с выполнением предписаний, полученных от уральского Росприроднадзора.

Комментировать ситуацию на комбинате отказались.

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