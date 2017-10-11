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Экс-владелец "Уралкалия" избавляется от да ВинчиСегодня в 17:27

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Купленного за миллиарды.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" 15 ноября будет выставлена на торгах Christie's в Нью-Йорке. Стартовая цена лота - 100 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома, передает "Уралинформбюро".

"Спаситель мира" - последнее полотно да Винчи, находящееся в частной коллекции. В 2013 году произведение искусства, долгое время считавшееся утраченным, приобрел российский миллиардер, экс-владелец пермского "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. Как следует из открытых источников, он заплатил за него 79 миллионов долларов - более 2,3 миллиарда рублей.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Рыболовлев распродает свою художественную коллекцию, которую он собирал с 2000-х годов. По сведениям Bloomberg, бизнесмен понес убыток более чем в 120 миллионов долларов на аукционах зимой и весной 2017 года. Тогда были проданы, в частности, работы Поля Гогена, Пабло Пикассо и Рене Магритта. Миллиардер обвинил арт-дилера Ива Бувье, при посредничестве которого покупал картины, в том, что тот долгое время продавал ему произведения искусства по завышенным ценам.

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