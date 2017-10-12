Чтобы переложить брусчатку.

До 20 октября в Екатеринбурге ночами будут ограничивать движение для автомобилистов по проспекту Ленина и площади 1905 года. Это связано с продолжающимся в центре мегаполиса ремонтом, передает "Уралинформбюро".

По словам пресс-секретаря администрации города Анатолия Карманова, на этом участке с 11 октября продолжили перекладывать брусчатку, но работы ведутся без полного ограничения движения по одной полосе. Перекрывать будут участки на проспекте Ленина у торгового центра "Пассаж" и примыкающий к Банковскому переулку, а также на одной полосе улицы Вайнера.

Полностью завершить ремонт у мэрии планируют в декабре.

Стоит напомнить, что основные работы по ремонту проспекта Ленина сделали ко 2 октября. Тогда же в администрации города обещали, что завершение реконструкции автомагистрали пройдет без закрытия автомобильного движения.

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