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Со свердловчан взыщут миллиарды долгов за коммуналку через судСегодня в 09:12

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Поставщик готовит иски.

Свердловчане накопили миллиардные долги перед управляющими компаниями. Больше половины суммы долга управляющих компаний в 5,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду перед поставщиками ресурсов – это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного.

ООО "ЭнергосбытТ Плюс" начало претензионно-исковую работу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. К взысканию предъявят долги тех абонентов, которые не платили за тепло и горячую воду два месяца и более. При этом судебные издержки, понесенные поставщиком ресурсов, будут возложены на должника.

Уточняется, что жители Екатеринбурга накопили долги в 3,6 миллиона рублей, Первоуральска – в 538 миллионов, Нижней Туры и Лесного – в 945 миллионов.

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