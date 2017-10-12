Поставщик готовит иски.

Свердловчане накопили миллиардные долги перед управляющими компаниями. Больше половины суммы долга управляющих компаний в 5,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду перед поставщиками ресурсов – это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного.

ООО "ЭнергосбытТ Плюс" начало претензионно-исковую работу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. К взысканию предъявят долги тех абонентов, которые не платили за тепло и горячую воду два месяца и более. При этом судебные издержки, понесенные поставщиком ресурсов, будут возложены на должника.

Уточняется, что жители Екатеринбурга накопили долги в 3,6 миллиона рублей, Первоуральска – в 538 миллионов, Нижней Туры и Лесного – в 945 миллионов.