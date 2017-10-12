Свердловские питьевые водохранилища напичканы химикатамиСегодня в 10:40
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Обнаружила прокуратура.
Свердловская прокуратура в ходе проверки в очередной раз обнаружила повышенный сброс загрязняющих веществ в водные объекты региона, в том числе питьевые. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Так, в Лесном комбинат "Электрохимприбор" сбрасывал в реки Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище сточные воды с повышенным содержанием азота (в 43 раза), хлорофтормом (в 7 раз), нитратами (в 18 раз), фосфатами (в 8 раз). К административной ответственности привлечены юридическое и должностное лица, назначены штрафы на общую сумму 170 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявлены также при проверке рек Исеть и Ница, болота Молебское, Черноисточинского водохранилища и иных водных объектов региона. Проштрафились такие предприятия, как завод "Исеть", "Водоканал-Сервис", птицефабрика "Среднеуральска", ООО "Водоканал-НТ".
В надзорном ведомстве отмечают, что благодаря совместной работе прокуратуры и органов власти удалось добиться снижения объемов сброса загрязненных веществ. За год данный показатель сократился примерно на 616 миллионов кубометров воды.
Стоит отметить, что питьевое Черноисточинское водохранилище в Нижнем Тагиле, которое угодило в "черный список", продолжает пугать свердловчан необычным красками и отталкивающим запахом. На днях оно вновь окрасилось в зеленый цвет, что вызвано бурным цветением сине-зеленых водорослей (они же цианобактерии). Между тем, проблему не могут решить уже несколько лет.
Как ранее писало "Уралинформбюро", некачественная питьевая вода приводит к многочисленным болезням и даже смертельным случаям. В прошлом году в России почти в 3 раза – до 19 000 случаев - выросло количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой водой.
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