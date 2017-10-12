×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Британцев проводят в последний путь в космосеСегодня в 11:31

  • Текст

Через считанные недели.

С ноября 2017 года похороны в Британии выведут на новый, в прямом смысле космический, уровень. Компания Ascension Flights за 795 фунтов стерлингов обещает развеять прах умершего в стратосфере.

Весь процесс снимается на видео, чтобы близкие покойного в любой момент смогли отследить его последний путь, передает "Уралинформбюро".

Предварительно Ascension Flights "потренировалась на кошках". В ходе эксперимента останки животных были развеяны на высоте 34 километров. Прах рассеялся в стратосфере, небольшое количество частиц вышло за пределы земной газовой оболочки.

Стоит отметить, что похоронами в космосе еще раньше заинтересовалась компания SpaceX. Ее мемориальный космический корабль Elysium Star II с погребальными урнами вскоре отправится на орбиту с авиабазы Ванденберг (Калифорния, США). В необычном колумбарии забронировано более 100 мест. Среди клиентов - военные ветераны, любители аэрокосмонавтики и поэзии звездного неба. Вечный покой на просторах Вселенной SpaceX оценила в 2 500 долларов.

Ранее по теме:
SpaceX отправит на орбиту космический колумбарий

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×