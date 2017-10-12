Через считанные недели.

С ноября 2017 года похороны в Британии выведут на новый, в прямом смысле космический, уровень. Компания Ascension Flights за 795 фунтов стерлингов обещает развеять прах умершего в стратосфере.

Весь процесс снимается на видео, чтобы близкие покойного в любой момент смогли отследить его последний путь, передает "Уралинформбюро".

Предварительно Ascension Flights "потренировалась на кошках". В ходе эксперимента останки животных были развеяны на высоте 34 километров. Прах рассеялся в стратосфере, небольшое количество частиц вышло за пределы земной газовой оболочки.

Стоит отметить, что похоронами в космосе еще раньше заинтересовалась компания SpaceX. Ее мемориальный космический корабль Elysium Star II с погребальными урнами вскоре отправится на орбиту с авиабазы Ванденберг (Калифорния, США). В необычном колумбарии забронировано более 100 мест. Среди клиентов - военные ветераны, любители аэрокосмонавтики и поэзии звездного неба. Вечный покой на просторах Вселенной SpaceX оценила в 2 500 долларов.

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