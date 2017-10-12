Под боком у пассажирских самолетов.

Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку в отношении местного жителя, нарушившего правила эксплуатации легких и сверхлегких воздушных судов авиации общего назначения. Мужчине придется заплатить штраф в 6 700 рублей. Кроме того, его ожидает суд, который, вероятнее всего, запретит ему осуществлять полеты на воздушном шаре до устранения ряда нарушений.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 10 августа 2017 года с территории базы отдыха "Пикниковый рай", расположенной в микрорайоне Горский, новосибирец запустил в небо аэростат с подцепленным к нему автомобилем "Ока". По мнению ревизоров, это "создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата".

Проведенная проверка также показала, что у мужчины нет действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота и судовой документации. Кроме того, в этом и других случаях он не предоставлял план полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево.