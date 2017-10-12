За 750 тысяч рублей.

Житель Челябинска разместил на сайте Avito объявление о продаже советского броневика БРДМ-2 (бронированной разведывательно-дозорной машины). Стоимость техники оценивается в 750 тысяч рублей.

По словам хозяина, автомобиль находится в прекрасном состоянии и способен передвигаться по трассам, бездорожью и даже по воде, развивая при этом скорость до 90 километров в час.

Машина оснащена семью местами. Расход топлива - примерно 30 литров на городских улицах. Во время прогулок по бездорожью бензина АИ-80 "съедается" больше.

Уточнятся, что броневик состоит на учете в Гостехнадзоре. Для управления им понадобятся права категории "С", передает "Уралинформбюро".