Из-за подешевевшего газа.

С 1 ноября 2017 года тариф на водопроводную воду для граждан Туркменистана вырастет в 25 раз. Теперь за каждые 10 кубометров, потребленных сверх бесплатных 7,5 "куба" в месяц на человека, придется платить 5 манатов вместо 0,2 маната. Соответствующий указ подписал глава государства Курбангулы Бердымухамедов, передает "Уралинформбюро".

С 1993 года каждый гражданин страны имел право ежемесячно получать бесплатно 35 киловатт-часов электроэнергии и 50 кубометров газа, а также 250 литров воды в день. Такие социальные льготы установил первый президент Туркменистана Сапармурад Ниязов.

В первые годы власти теперешний глава государства обещал сохранить их до 2030 года. Однако из-за сокращения выручки крупнейшего экспортера природного газа в Центральной Азии после падения цен на энергоносители на мировом рынке в 2014 году и отказа России от импорта туркменского голубого топлива в 2016-м, Бердымухамедов был вынужден снизить субсидии для населения.

Накануне, сославшись на мировой кризис, президент рекомендовал Совету старейшин подумать о грядущих поколениях и "экономично" расходовать природные блага.