×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В канализации Швейцарии нашли 43 килограмма золотаСегодня в 12:19

  • Текст

Стекающего туда за год.

Ежегодно в канализационные стоки Швейцарии попадает до 43 килограммов золота и 3 тонн серебра. Примерная стоимость такого количества драгоценных металлов составляет около 3,5 миллиона долларов. Такие данные приводятся в исследовании Швейцарского федерального института водных наук и технологий, передает "Уралинформбюро".

В целом небольшие концентрации химических элементов не представляют экономического интереса. Однако на некоторых участках в южном Тичино содержание золота в осадке сточных вод "достаточно высоко, чтобы его восстановление могло оказаться целесообразным", отмечается в документе. Это объясняется наличием в регионе большого числа ювелирных и часовых производств.

Стоит отметить, что за год через заводы Швейцарии проходит около 70% золота мира.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×