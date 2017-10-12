Стекающего туда за год.

Ежегодно в канализационные стоки Швейцарии попадает до 43 килограммов золота и 3 тонн серебра. Примерная стоимость такого количества драгоценных металлов составляет около 3,5 миллиона долларов. Такие данные приводятся в исследовании Швейцарского федерального института водных наук и технологий, передает "Уралинформбюро".

В целом небольшие концентрации химических элементов не представляют экономического интереса. Однако на некоторых участках в южном Тичино содержание золота в осадке сточных вод "достаточно высоко, чтобы его восстановление могло оказаться целесообразным", отмечается в документе. Это объясняется наличием в регионе большого числа ювелирных и часовых производств.

Стоит отметить, что за год через заводы Швейцарии проходит около 70% золота мира.