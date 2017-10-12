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Пейте больше воды: в Челябинске продлен режим НМУСегодня в 13:06

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Мегаполис накрыл плотный смог.

В столице Южного Урала продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Город из-за безветренной погоды накрыл плотный смог. Люди в соцсетях жалуются на кашель и головные боли.

В настоящее время спасатели и сотрудники надзорных ведомств осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха. Результаты - безрадостные: по данным регионального министерства экологии на 11 октября, в разных районах Челябинска во время замеров зафиксированы превышения по формальдегиду и фенолу. Чиновники призвали предпринимателей зарегистрировать объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

При этом только за прошедшие сутки на телефоны единых дежурно-диспетчерских служб поступило 32 обращения от челябинцев по поводу НМУ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Южному Уралу.

Режим ЧС в мегаполисе не введен, однако спасатели рекомендовали горожанам употреблять больше воды и кисломолочных продуктов, избегать физнагрузок, отказаться от алкоголя, а при возникновении одышки, кашля или бессонницы обратиться к врачу. Лечебные учреждения региона также сориентированы на оказание медицинской помощи населению, предрасположенному к астматическим заболеваниям.

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