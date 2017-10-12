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В Карабаше появился оздоровительный комплексСегодня в 15:09

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За 280 миллионов рублей.

В Карабаше после капитального ремонта распахнуло двери "Синегорье" - корпоративный санаторий-профилакторий ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК). На его обновление ушло более 60 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Вместе с новым многофункциональным спортивным комплексом "Металлург", открывшимся в сентябре, "Синегорье" образует единый оздоровительный центр. В нем смогут заниматься физкультурой и проходить лечение как сотрудники градообразующего предприятия "Карабашмедь", так и жители муниципалитета. Сумма инвестиций в создание этой современной инфраструктуры для занятий физкультурой и оздоровления населения превысила 280 миллионов рублей.

В рамках капремонта здание санатория-профилактория получило новый фасад и кровлю, а также благоустроенную прилегающую территории и обновленный номерной фонд. Работы, в которых использовались лучшие материалы и современные технологии, охватили больше трети комплекса - свыше 2 200 квадратных метров.

"Синегорье" рассчитано на 52 койко-места. Его посещают работники и ветераны ЗАО "Карабашмедь", а также ветераны шахты. Пожилые горожане и работники бюджетной сферы проходят лечение в рамках действующего договора социального партнерства между градообразующим предприятием и администрацией Карабашского ГО.

Работники "Карабашмеди" оплачивают только 15% от стоимости путевки, а ветераны завода и шахты - 10% (с учетом льготы).

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