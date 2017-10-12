И Нижнем Новгороде.

Самые дешевые подержанные автомобили в России в июле - сентябре 2017 года можно было приобрести в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Если в среднем по стране машина с пробегом стоила 364 701 рубль, то в этих городах покупка обходилась еще экономнее - в 324 940 и 331 690 рублей соответственно.

Также в пятерку лидеров рынка недорогих авто на вторичном рынке вошли Уфа (340 801 рубль), Санкт-Петербург (341 228 рублей) и Казань (355 832 рубля), сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе CarPrice.

А вот продавать машины с пробегом выгоднее всего было в Краснодаре, где средняя цена составляла 402 311 рублей. На втором месте Самара с 392 773 рублями за подержанный автомобиль, на третьем - Волгоград (384 757 рублей). Четвертую строчку занял Ростов-на-Дону (383 849 рублей), а замкнула пятерку лидеров по дороговизне Москва (377 263 рубля).

При этом 57% россиян отдавали предпочтение машинам стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей, 22% авто купили машины стоимостью от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 21% предпочли железных коней ценой от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Самыми популярными марками на вторичном рынке оказались Ford, Hyundai и Nissan.