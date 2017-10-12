Национальные меньшинства наводнят ЕкатеринбургСегодня в 16:52
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Чтобы помериться талантами.
Свердловская область активно готовится ко Дню народного единства, который отмечается в стране 4 ноября. Центром притяжения представителей разных народностей со всего УрФО станет Екатеринбург. Об этом "Уралинформбюро" сообщила и.о. министра культуры региона Светлана Учайкина.
"Главной площадкой праздника станет областной дом народного творчества, где развернутся выставки ремесел, в которых будут участвовать территории, входящие в состав Уральского федерального округа. Они представят лучшие работы своих ярких национальных умельцев", - рассказала Учайкина.
По ее словам, День народного единства все города области планируют отметить с размахом. В Екатеринбурге запланирована большая концертная программа, в рамках которой выступил уральский русский народных хор, а также лучшие самодеятельные коллективы со всего региона.
На площади Труда в этот день пройдет праздничный митинг, после которого также намечен концерт. Еще одна площадка, которую, по мнению чиновницы, стоит посетить – это мультимедийный парк "Россия - моя история", который открылся в уральской столице начале сентября.
Стоит отметить, что по случаю празднования Дня народного единства россиян ждет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. Это будут последние длинные выходные в нынешнем году.
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