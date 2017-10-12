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Вежливым автоинспекторам разрешили куритьСегодня в 17:16

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При общении с гражданами.

20 октября 2017 года в силу вступит новый административный регламент для сотрудников ГИБДД. Утвержденный Министерством внутренних дел РФ документ размешен на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Через неделю автоинспекторы смогут останавливать транспорт для проверки документов вне стационарных постов. При этом в разговоре с участниками дорожного движения они должны быть "вежливыми, тактичными, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку".

Также сотрудникам ГИБДД рекомендовано воздержаться от любых "высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Запрещено говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение. Кроме того, нельзя делать пометки на документах в непредусмотренных для этого местах.

При этом в регламенте не прописан запрет на курение при общении инспектора с водителем, хотя в предыдущей редакции он был.

На сегодня действует регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, утвержденный в 2009 году.

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