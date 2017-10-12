Ради снижения "сердечной" смертности.

В ближайшие годы в поликлиниках Свердловской области появится больше врачей с высшим образованием, сами медучреждения перейдут на новую модель работы, а население региона научат ответственно относиться к своему здоровью. Такие планы были озвучены на заседании проектного комитета Среднего Урала под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Сегодня в Свердловской области реализуются три приоритетных федеральных проекта: "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", "Формирование здорового образа жизни" и "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами". Их необходимо синхронизировать с региональными планами и наметить конкретные шаги по реализации, отметил Орлов.

По данным замминистра здравоохранения региона Диляры Медведской, участниками первого федерального проекта с декабря 2016 года являются два учреждения здравоохранения Екатеринбурга. В настоящее время их опыт тиражируется в девяти областных и шести муниципальных медучреждениях.

На основе полученных результатов минздравом Свердловской области разработан паспорт приоритетного регионального проекта "Создание новой модели медицинской организации", где учтены особенности субъекта. Основная цель регионального проекта – повысить к концу 2022 года удовлетворенность жителей доступностью и качеством оказания медпомощи в амбулаторных условиях до 70%. К 2023 году на новую модель работы должны перейти 329 амбулаторно-поликлинических подразделения. В тестовом режиме "по-новому" до конца 2018 года будут функционировать 48 поликлиник.

Среди задач "Формирования здорового образа жизни" - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте на 10% к 2025 году. Для этого предстоит сформировать у свердловчан ответственное отношение к своему здоровью и создать условия для ЗОЖ.

Проект по обеспечению квалифицированными кадрами предполагает первичную аккредитацию для выпускников медицинских вузов по окончании обучения по программам специалитета всех факультетов, ординатуре, периодической аккредитации для практикующих специалистов в рамках повышения квалификации. Также ставится цель укомплектовать штат амбулаторно-поликлинической службы специалистами с высшим медобразованием.

Проекты паспортов будут рассмотрены на ближайшем заседании совета при губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам.