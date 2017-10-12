В сентябре – до 467 рублей.

В сентябре 2017 года уральские покупатели за один поход в магазин стали тратить в среднем на 8,9% больше - 467 рублей. Рост трат в УрФО оказался самым высоким по стране, сообщили "Уралинформбюро" в исследовательском холдинге "Ромир".

Средний чек по России в сентябре составил 524 рубля – на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце. При этом россияне стали тратить больше в магазинах во всех городах страны кроме обеих столиц. Так, в Москве в минувшем месяце средний чек составил 684 рубля – на 6 рублей меньше, чем в августе.

Индекс "Среднего чека" рассчитывается на основе данных домашних панелей. Участники опроса сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Информация о покупках поступает в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 000 человек.