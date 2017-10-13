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У депрессии нет лицаСегодня в 10:32

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Проверьте себя и близких.

10 октября в 25 раз отмечался Всемирный день психического здоровья. Тем временем в соцсетях по всему миру набирает обороты флешмоб #faceofdepression (русский вариант - #удепрессиинетлица). Старт ему дала вдова музыканта Честера Бенингтона. На фото солист Linkin Park играет с сыном. Подпись гласит: "А через 36 часов он покончил с собой. Так выглядит лицо депрессии".

По хэштегу можно найти сотни подобных историй. Люди слишком часто не замечали плачевного психического состояния близких. "Уралинформбюро" выяснило у главного психотерапевта Свердловской области Михаила Перцеля, на какие "тревожные звоночки" стоит обратить внимание.

Вам кажется, что с другом или родственником что-то не так – пройдите наш тест?

Данный тест не является утвержденным медиками способом диагностирования депрессии. Если у вас появились подозрения в отношении себя или своих близких, мы рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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