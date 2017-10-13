На проспекте Космонавтов.

В Екатеринбурге для водителей закрыли разворот на проспекте Космонавтов. Речь идет об участке после озера Лебяжьего со стороны Верхней Пышмы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, соответствующее решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Разворот закрыли навсегда в связи с аварийностью участка.

Напомним, что разворотом пользовались водители, которые едут в сторону города и хотят вернуться обратно к ЕКАД. Теперь им придется проезжать чуть дальше до большой развязки.