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Прилавки российских магазинов заполонил табачный контрафактСегодня в 09:39

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Его доля выросла до 40%.

Объем некачественной табачной продукции, импортируемой в Россию, резко вырос. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.

За первую половину 2017 года специалисты службы исследовали 6 миллионов отечественных и импортных пачек сигарет. Было забраковано 40,9% образцов иностранной табачной продукции, годом ранее - только 14,4%.

Основные выявленные нарушения - несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции, а также отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Кроме того, специалисты службы нередко обнаруживали фальсифицированные сигареты, передает "Уралинформбюро".

Уточняется, что ставки табачных акцизов в странах Евразийского экономического союза существенно различаются, а потому основной приток нелегальной табачной продукции поступает из других государств. Так, по данным Федеральной антимонопольной службы РФ, в 2016 году цены на сигареты отечественных популярных брендов превышали цены на аналогичную продукцию в странах ЕАЭС от 35% до 62%.

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