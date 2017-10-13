На аукционе.

На аукционе RR Auction в США продана недокуренная сигара премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. За окурок заплатили 12 262 доллара. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что на 10-сантиметровом окурке сохранилась красно-золотая надпись "Ла Корона / Уинстон Черчилль". Стартовая цена лота составляла 1 000 долларов.

Сигару La Corona Черчилль раскурил 11 мая 1947 года в парижском аэропорту. Окурок подобрал член экипажа лайнера, на котором летал политик.

Сигары Черчилля уходили с молотка и раньше. В 2010 году нераскуренная гаванская сигара, которой британский премьер угостил своего приятеля, была продана за 2 125 фунтов.