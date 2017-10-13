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Средний Урал ждут "летние" выходныеСегодня в 09:35

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В середине октября.

Теплая погода в Свердловской области сохранится на грядущие выходные. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского гидрометцентра, в дневное время с пятницы по воскресенье температура будет держаться на уровне 10-12 градусов тепла.

По ночам столбики термометров будут показывать от плюс 3 до минус 2. При прояснении – до минус 5. В столице региона отрицательных показателей не ожидается.

На выходных ожидается неустойчивый слабый ветер. Будет облачно, без существенных осадков.

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