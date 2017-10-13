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Россиян заставят отказаться от главного новогоднего деликатесаСегодня в 10:43

Подняв на него цену.

Рост цен на красную икру может привести к существенному снижению потребления россиянами деликатеса.

По данным на сентябрь 2017 года, средняя потребительская цена за 1 килограмм красной икры составила почти 3500 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 9,4%. При этом инфляция в стране за тот же период составила 3%. Динамика цен на икру, таким образом, обгоняет ее втрое. Такие данные приводят "Известия".

Исполнительный директор рыбного союза Сергей Гудков ожидает, что к Новому году розничные цены на красную икру существенно вырастут "Сезон осень 2017– весна 2018, по нашим прогнозам, станет рекордным по росту розничных цен на икру. Они не могут не измениться пропорционально росту оптовых цен".

Эксперты отмечают, что давление на цены оказывают инвестиционные издержки компаний, а также политика производителей, выставляющих высокую цену на деликатес за границей и не желающих продавать его дешевле в России. Кроме того, рост оптовых цен на красную икру обусловлен увеличением экспорта, из-за чего на внутреннем рынке остается меньше товара, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пофиг Сегодня в 11:30

дак мы её не едим

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