Студенты Магнитки отстоят честь России на WorldSkills CompetitionСегодня в 10:33
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В столице ОАЭ.
14 октября в Абу-Даби стартует чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills Competition-2017. В составе сборной России двое студентов Магнитогорского политехнического колледжа. Александр Арапов и Максим Аксенов выступят в компетенции "Мехатроника".
Молодые люди обучаются автоматизации технологических процессов и производств и имеют за плечами первое место в региональном отборе и победу на всероссийских состязаниях мехатроников. Александр и Максим проходили практику на ММК в ЛПЦ-11 и в будущем планируют трудоустроится на комбинат, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
К WorldSkills Competition оба целенаправленно готовятся с декабря 2016 года. "У ребят было много тренировочных сессий, в том числе в Бразилии и Венгрии, - рассказал и.о. директора политехнического колледжа, международный эксперт и менеджер компетенций по мехатронике WorldSkills в России Антон Лындин. - Они постоянно развивают мелкую моторику, работают с модулями, программируют, монтируют на скорость. Есть и симуляция чемпионата по всем требованиям WorldSkills".
Ежедневно молодые люди посещают силовые тренировки - работать на ногах в Эмиратах придется восемь часов подряд. В составе сборной они побывали в Анапе и Сочи на групповых занятиях с психологами. Бразильские эксперты проводят с ними коучинговые тренинги по скайпу.
Предыдущий Worldskills Competition проходил в августе 2015 года в Сан-Паулу (Бразилия). На нем выступали студенты магнитогорского политеха Александр Карнаухов и Константин Кременцов. Их команда заняла 14 место среди 40 команд и стала обладательницей престижной медали "За высшее мастерство". Успех магнитогорцев был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина.
Мехатроника, как новейшая специализация в профессиональном образовании, появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства ММК. Политехнический колледж начал подготовку по компетенции "Мехатроника" в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров.
С 14 по 19 октября в Абу-Даби за медали Worldskills Competition будут бороться более 1300 молодых специалистов из 76 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia отправится на чемпионат в третий раз: впервые Россия выступила на первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй раз - в бразильском Сан-Паулу, откуда привезла шесть медалей за профессионализм.
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