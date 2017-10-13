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Дома "Атомстройкомплекса" станут ближе людямСегодня в 10:50

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На "Большой распродаже недвижимости".

14 октября екатеринбуржцы смогут приглядеть себе новую квартиру во время "Большой распродажи недвижимости". На площадке Ельцин-центра компании-застройщики представят свои новостройки в разных районах города и проведут консультации по ним.

Например, только у "Атомстройкомплекса" сейчас в продаже находятся квартиры в 26 жилых и апартаментных комплексах столицы Урала и ее пригородов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в их числе как готовые и введенные в эксплуатацию дома, так и строящиеся – практически во всех районах города. Чтобы обойти их все, не хватит и целого дня, а в Ельцин-центре гостям будет доступна самая полная информация по любому комплексу.

По словам представителей застройщика, особый интерес у горожан сегодня вызывает так называемый "электродом" в микрорайоне Широкая Речка, который будет обогреваться с помощью электричества. Хорошо известны и крупные проекты – ЖК "Просторы" на Уктусе, ЖК "Северное сияние" на Уралмаше, ЖК "WOODS. Дома в парке" на УНЦ.

На "Большой распродаже недвижимости" можно будет задать вопросы представителям "Атомстройкомплекса" по любому ЖК, узнать о действующих скидках и спецпредложениях, а также забронировать понравившуюся квартиру. Более того, сейчас можно особо выгодно вложиться в апартаменты или квартиру в небоскребе – застройщик предлагает скидки до 10%.

Стоит отметить, что для маленьких гостей мероприятия предусмотрены интересные и познавательные развлечения.

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