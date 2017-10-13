На 10 лет.

В Красноуфимске возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Местные чиновники 10 лет не могли переселить местного жителя из аварийного дома, однако отчитались о полном выполнении программы по расселению аварийного жилья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что мужчина с 1990 года проживал в доме №1 на улице Варгина. В 2008 году здание признали непригодным для проживания, а в 2011 году там произошел пожар, после чего объект включили в региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Расселение жильцов дома запланировали на четвертый квартал 2016 года. Для этого местная администрация заключила четыре муниципальных контракта – по строительству трех новых домов и покупке жилых помещений в доме по улице Ухтомского.

Все договоры были исполнены с 2013 по 2017 год, однако мужчина так и не переехал, хотя неоднократно обращался в администрацию Красноуфимска с заявлением о предоставлении жилья взамен признанного аварийным.

"Сотрудники прокуратуры установили, что чиновники необоснованно требовали от мужчины документы, которые должны были запрашивать самостоятельно. Более того, власти города отчитались о завершении программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Они указали, что жильцы дома № 1 по улице Варгина переселены в полном объеме", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стоит добавить, что из квартиры, в которой был зарегистрирован заявитель, вместо него в новую квартиру переселили женщину, которая ранее по указанному адресу зарегистрирована не была и не проживала.

Материалы проверки направлены в местный отдел СКР по Свердловской области.