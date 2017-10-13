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Блогер раскрыл секрет силы ММКСегодня в 12:12

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И в красках показал всю мощь комбината.

Магнитогорский металлургический комбинат стал героем одного из блогов на LiveJournal. В чем сила Магнитики в своем фоторепортаже попытался выяснить блогер под ником zavodfoto.

"Мало кто знает, но факт, оказывается, каждый из нас с продукцией этого предприятия сталкивается каждый день. Всё дело в том, что все монеты в России от 50 копеек до 10 рублей изготавливаются из их стали, каждая вторая "Калина" сделана именно из их металла, помните, совсем недавно был спущен на воду супер современный Атомоход "Сибирь", так вот, металл тоже родом из Магнитогорска…" - пишет он.

Магнитогорский металлургический комбинат - это целый город, констатирует блогер. "Чтобы посмотреть даже самую малую его часть, уйдет не одна неделя, а если у тебя всего несколько часов, а интереса хоть отбавляй, то, конечно, приходится чем-то жертвовать", - делится автор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в блоге с множеством фотографий, исторической справкой и описанием производственного процесса рассказано о доменной печи №6, станах 5000 и 2000.

Автор все-таки нашел ответ на вопрос, в чем сила Магнитки. "А тут всё просто. Мощь, умноженная на человеческий потенциал и опыт, плюс новое и современное оборудование. Лично я горжусь, что в нашей стране есть такие предприятия, которые с лихвой опережают своих иностранных конкурентов", - резюмирует он.

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