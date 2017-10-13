×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Установлен возраст пика женской красотыСегодня в 12:17

  • Текст

Весьма неожиданный.

Ученые из медицинской школы Бостонского университета (США) вычислили средний возраст, когда женщина считается наиболее красивой, пишет The Telegraph.

Исследователи сопоставили фотографии самых привлекательных женщин мира по версии журнала People, опубликованных с 1990 по 2017 год. Сделанный ими вывод оказался весьма неожиданным: пика красоты дама достигает в 39 лет. Во многом такой результат связан с попаданием в ТОПы красавиц в возрасте – например, Шэрон Стоун, которой сейчас 59 лет, или ее ровесницы Мишель Пфайффер.

Стоит отметить, что в начале 1990-х пик красоты приходился на значительно меньший возраст – 33 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×