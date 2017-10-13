Весьма неожиданный.

Ученые из медицинской школы Бостонского университета (США) вычислили средний возраст, когда женщина считается наиболее красивой, пишет The Telegraph.

Исследователи сопоставили фотографии самых привлекательных женщин мира по версии журнала People, опубликованных с 1990 по 2017 год. Сделанный ими вывод оказался весьма неожиданным: пика красоты дама достигает в 39 лет. Во многом такой результат связан с попаданием в ТОПы красавиц в возрасте – например, Шэрон Стоун, которой сейчас 59 лет, или ее ровесницы Мишель Пфайффер.

Стоит отметить, что в начале 1990-х пик красоты приходился на значительно меньший возраст – 33 года, передает "Уралинформбюро".