Установлен возраст пика женской красотыСегодня в 12:17
- Текст
Весьма неожиданный.
Ученые из медицинской школы Бостонского университета (США) вычислили средний возраст, когда женщина считается наиболее красивой, пишет The Telegraph.
Исследователи сопоставили фотографии самых привлекательных женщин мира по версии журнала People, опубликованных с 1990 по 2017 год. Сделанный ими вывод оказался весьма неожиданным: пика красоты дама достигает в 39 лет. Во многом такой результат связан с попаданием в ТОПы красавиц в возрасте – например, Шэрон Стоун, которой сейчас 59 лет, или ее ровесницы Мишель Пфайффер.
Стоит отметить, что в начале 1990-х пик красоты приходился на значительно меньший возраст – 33 года, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:23
В Сургуте при пожаре погибла семья
Из трех человек.Сегодня в 13:18
Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огню
На доставку тела на родину нет денег.Сегодня в 13:05
Число жертв наводнения во Вьетнаме перевалило за 50
Почти 40 – пропали без вести.Сегодня в 12:50
Обманул 50 девушек: в Алма-Ате задержали мошенника
За новые преступления.Сегодня в 12:47
За срыв сроков строительства пермского зоопарка заплатят 20 миллионов
Отставание - несколько месяцев.Сегодня в 12:42
ЦБ лишил "Уралсиб" лицензии на страхование по ОСАГО
Страховщик только "за".Сегодня в 12:35
Подземный рудник "Весенний" РМК начнет строить в 2020 году
Карьер "проживет" до 2024 года.Сегодня в 12:29
Полмиллиона европейцев умирают из-за загрязнений воздуха
Каждый год.Сегодня в 12:17
Установлен возраст пика женской красоты
Весьма неожиданный.Сегодня в 12:12
Блогер раскрыл секрет силы ММК
И в красках показал всю мощь комбината.Сегодня в 11:59
Свердловские партячейки получили "льготы" на местных выборах
В том числе и в думу Екатеринбурга.Сегодня в 11:56
2-летняя девочка упала с третьего этажа торгового центра
Малышка выпала из рук матери.Сегодня в 11:54
Чиновники Красноуфимска "забыли" про жильца аварийного дома
На 10 лет.Сегодня в 11:37
Подозреваемых в убийстве югорчан задержали в культурной столице
На Васильевском острове.Сегодня в 11:32
Глава Тюменской области обрисовал послу Японии перспективы
Взаимовыгодного сотрудничества.
Главные новости
- Сегодня в 13:18Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огню
- Сегодня в 12:42ЦБ лишил "Уралсиб" лицензии на страхование по ОСАГО
- Сегодня в 10:32У депрессии нет лица
- Сегодня в 09:35Средний Урал ждут "летние" выходные
- 12 октября в 19:27"Дорога жизни" в алапаевской глубинке
Аналитика
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".