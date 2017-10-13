Каждый год.

Загрязнение воздуха остается главной причиной преждевременной смерти в Европе и ежегодно убивает более 500 тысяч человек. Результаты соответствующего исследования представлены на портале научно-технических новостей Phys.org, передает "Уралинформбюро".

По данным ученых Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде, ситуация остается наиболее сложной в 41 стране Европы. Тем не менее, исследователи отмечают "медленное" улучшение в этой сфере. Так, в 2013 году грязный воздух стал причиной смерти 550 тысяч человек, а в 2014 - 520 тысяч.