Тюменским ТСЖ рассказали о досрочном капремонтеСегодня в 13:36
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И субсидиях на него.
Как получить субсидию на капитальный ремонт многоквартирного дома и провести его досрочно, в Тюмени обсудили за круглым столом. В мероприятии приняли участие представители областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, регионального оператора – НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" и владельцы специальных счетов. Организатором встречи выступила Государственная жилищная инспекция региона.
Собравшиеся рассмотрели обновления законодательства и особенности накопления средств на капремонт на спецсчетах, владельцами которых являются регоператор, управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК, обновления законодательства. Особое внимание было уделено последствиям нарушения срока, предусмотренного региональной программой капремонта, и вопросам государственной поддержки капремонта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте ЖКХ Тюменской области.
"Порядок оказания господдержки регулируется постановлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 №582-п, - рассказала участникам круглого стола начальник отдела жилищных программ департамента ЖКХ Елена Клиндюк. - Максимальный размер субсидии - 20% от стоимости услуг и работ, предусмотренных ч.1 ст.166 ЖК РФ и постановлением правительства Тюменской области от 14.04.2014 №156-п. Причем стоимость этих работ и услуг не должна превышать 20% от стоимости капитального ремонта, утвержденного краткосрочным планом".
Для получения субсидии на капремонт владельцу спецсчета нужно подать заявку в региональный департамент ЖКХ (форма и полный перечень прилагаемых к ней документов утвержден постановлением №582-п). Ответ будет дан через 10 рабочих дней со дня ее регистрации.
Чтобы провести капремонт раньше, чем запланировано областной программой, владельцу спецсчета также нужно обратиться в департамент ЖКХ. К заявлению, помимо прочих документов, стоит приложить решение собственников помещений в доме о необходимости проведения досрочных работ, закрепленное протоколом общего собрания, а также заключение экспертов. Обязательное условие для переноса сроков - наличие на специальном счете суммы, достаточной для оплаты работ по капремонту.
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