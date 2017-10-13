По решению мэрии.

Новый асфальт на улице Репина в районе "Екатеринбург Арены" снова переложили. Дорожные работы велись утром 13 октября, что привело к транспортному затору и вызвало возмущение автомобилистов, передает "Уралинформбюро".

Как пояснили агентству в пресс-службе мэрии, переложить асфальт у Центрального стадиона подрядчик был вынужден из-за допущенных изначально недочетов.

"Управление капитального строительства не приняло работу подрядчика после проведения лабораторного контроля и выдало подрядчику соответствующее предписание. Асфальт, уложенный ранее, не соответствовал нормативам", - рассказал агентству пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.

Он добавил, что подобные работы оплачиваются из бюджета подрядчика.