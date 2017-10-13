Специалисты "ГАЗЭКСа" в Красноуральске вышли в рейдыСегодня в 14:43
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Откройте дверь газовой безопасности.
С началом отопительного сезона в Красноуральске сотрудники холдинга "ГАЗЭКС" провели ряд мероприятий, нацеленных на профилактику газовой безопасности.
12 октября в частном секторе в районе птицефабрики прошел рейд. Специалисты АО "ГАЗЭКС" проверили газовое оборудование и провели техобслуживание газовых котлов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Жителям домов по улицам Садовая, Смолистая, Молодежная заранее вручили уведомления о проведении техобслуживания. Несмотря на это, по некоторым адресам газовики так и не получили доступ к оборудованию.
"В некоторые дома в этом году уже дважды не допустили специалистов. Хотя уведомления были вручены лично в руки и люди расписались в получении. Специально выезжали вечером, чтобы застать хозяев дома. Люди не задумываются, что, не допуская специалистов, они ставят под угрозу свое здоровье", - рассказывает начальник комплексной эксплуатационной службы "ГАЗЭКС" Красноуральска Дмитрий Касьянов.
В ходе рейда серьезных нарушений выявлено не было. В ряде случаев потребители "спрятали" настенные газовые котлы в кухонные шкафы, что затруднило работу. Однако специалистам удалось привести оборудование в порядок. "Если даже котлом давно пользуются, при правильно проведенном техобслуживании он будет работать как новый", - отмечают мастера "ГАЗЭКС".
В этот же день в старейшей школе №1 Красноуральска прошел урок газовой безопасности. Более 50 учеников трех пятых классов в игровой форме усвоили правила безопасного пользования газом и порядок действий при запахе газа.
"Очень актуальный урок. Наши пятиклассники в связи с ремонтом второго здания учатся во вторую смену и утром остаются дома одни. Практически во всех домах пользуются газом, поэтому знать правила безопасности крайне важно", - рассказала завуч школы №1 Елена Медведева.
Школьники с удовольствием принимали участие в викторинах. А после урока с любопытством "разобрали" аварийную машину, примеряя на себя противогазы и пробуя в действии спецоборудование спасателей.
Следует отметить, что Красноуральск - не единственный город, где специалисты "ГАЗЭКС" проводят профилактические мероприятия. Накануне рейды и уроки газовой безопасности прошли в Кировграде. Работа будет продолжена в городах, где ситуация с грамотностью использования газа в быту вызывает опасения.
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