По версии "Уралинформбюро".

1. Дорога жизни

Жизнь в нескольких поселениях Алапаевского района теплится только благодаря узкоколейной железной дороге. О том, что ждет алапаевскую глубинку в случае гибели узкоколейки, и планах ее спасения - в спецпроекте "Уралинформбюро".

2. Последний привет

Группа Linkin Park опубликовала выпуск шоу "Carpool Karaoke" с участием Честера Беннингтона. Добро на его выход в свет дала вдова музыканта Талинда.

Программа с участием актера Кена Джонга была снята 14 июля - за несколько дней до самоубийства вокалиста легендарного рок-коллектива. Беннингтон и его товарищи по группе спели собственные "Numb", "In the End" и "Talking to Myself", а также "Hey Ya" от Outkast и "Under the Bridge" от Red Hot Chili Peppers.

3. Я его слепила...

Жительница Бразилии Юлиана ЛеПин в прямом смысле слова лепит звезд эстрады. Как и в реальной жизни, основой всему является скелет, вернее его уменьшенная модель, на которую слой за слоем "наращиваются" мышцы и кожа. Затем обнаженная натура "одевается" в костюм из полимерной глины.

4. Метро - это вам не столовая

Необычную социальную рекламу выпустило метро Лос-Анджелеса. В серии роликов супергероиня Добрячок и крайне невоспитанный монстр учат зрителей правилам поведения в подземке. В этом ролике говорится о том, что в метро не стоит есть - не вся еда приятно пахнет, а чавканье и мусор мешают окружающим.

5. Дрон-спаситель

Оператор квадрокоптера в северном Онтарио случайно стал свидетелем неудачной охоты пары волков. Загнав молодого лося в воду один из хищников отправился за ним вплавь. Скорее всего, сохатому не удалось бы отбиться от преследователя, если бы того не смутил назойливый дрон.