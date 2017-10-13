Бояться не стоит.

Уровень радиационного фона в Свердловской области (на границе с Челябинской) не вызывает опасений. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По данным на 10 часов 13 октября 2017 года, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11;0,12; 0,09 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона", - уточнили в ведомстве.

Соответствующая проверка была организована после появления в СМИ и соцсетях информации про "ядовитое" облако, которое двигается из Челябинской в Свердловскую область. В одних случаях говорилось о некой радиационной опасности, в других – о бактериологической.

На территории Свердловской области действительно наблюдаются неблагоприятные условия. Из за сухой и безветренной погоды регион накрыл смог. Синоптики продлили действующее предупреждение об атмосферном загрязнении до 20:00 17 октября 2017 года.

Стоит напомнить, что в Челябинской области также действует режим НМУ. Из-за жалоб жителей южноуральской столицы на кашель и неприятный запах на местных предприятиях проводят проверки. Также спасатели и сотрудники надзорных ведомств осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха.

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